Гололедица будет в Московском регионе 19 ноября

Днем 19 ноября в Москве и области ожидается от нуля до двух градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В среду днем в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода. Осадков преимущественно не ожидается. Местами возможна гололедица. Ветер западный, юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от трех до одного градуса мороза. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно осадков не будет. Местами возможна гололедица. Ветер южный, от трех до восьми метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что грядущая зима в Московском регионе будет не очень холодной. Средняя температура ожидается около и выше нормы.

