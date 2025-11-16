Гололедица будет в Московском регионе 16 ноября

Днем 16 ноября в Москве и области ожидается от двух градусов мороза до нуля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В воскресенье днем в Московском регионе будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Будет гололедица. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от четырех до двух градусов мороза. Ожидается облачная с прояснениями погода. Выпадет снег, появится гололедица. Ветер южный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что 16 ноября атмосферное давление вырастет до 751 мм рт. ст., что окажет влияние на самочувствие метеозависимых людей. Погода соответствует климатической норме ноября.

