Гололедица будет 14 декабря в Московском регионе

Днем 14 декабря в Москве и области ожидается от -6 до -4 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

14 декабря днем в Московском регионе будет облачная погода с прояснениями. Преимущественно осадков не ожидается. Будет гололедица. Ветер северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от -11 до -9 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погодами. По области может пойти небольшой снег. Ожидается гололедица. Ветер северо-западный, западный, от 3 до 8 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что в Москве ночью 14 декабря будет от -8 до -6 градусов. Днем ожидается от -6 до -4 градусов, что соответствует «нормальной январской температуре воздуха».

