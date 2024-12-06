Годовщину битвы под Москвой отметили в Ленинском округе

В Ленинском городском округе прошли памятные мероприятия, приуроченные к 83-й годовщине одного из решающих сражений Великой Отечественной войны — битвы за Москву. Об этом рассказали в пресс-службе муниципального образования.

«В этот день мы чтим память тех, кто защищал Родину, когда на нашу землю пришла война. Контрнаступление советских войск под Москвой стало знаковым событием, изменившим историю всего мира и предопределившим Великую Победу. За каждой такой датой стоят тысячи жизней людей, которые ее приближали. Сейчас наши земляки тоже сражаются с нацистами, как их предки больше 80 лет назад. И результат будет тем же — мы победим!» — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

На Аллее Славы в Видном состоялось возложение цветов к Вечному огню и минута молчания. Почтить память защитников Родины пришли десятки неравнодушных жителей Ленинского округа, участники СВО, представители ветеранского сообщества, общественных и молодежных организаций, депутатского корпуса, сотрудники администрации.

«Свыше 8 тыс. жителей Видновского края не вернулись с фронтов Великой Отечественной. Их имена увековечены на Стене памяти здесь, на Аллее Славы. Каждый второй из них погиб, именно защищая столицу, отражая атаки врага на подступах к Москве. Сейчас их потомки также ломают хребет нацизму. И враг снова будет разбит», — произнес в ходе митинга председатель Совета ветеранов Ленинского округа Сергей Байков.

Более 170 жителей муниципалитета были награждены медалями «За оборону Москвы». На сегодняшний день ветеран Нина Петровна Ладыгина — единственный из ныне живущих в Ленинском округе свидетель тех событий. С праздником ее поздравила заместитель главы муниципалитета Татьяна Квасникова.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.