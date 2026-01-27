Годами просил милостыню: притворявшийся нищим индус сколотил миллионное состояние

В Индии попрошайка оказался предпринимателем-миллионером с квартирами и машинами

В индийском Индоре в период проведения кампании в отношении попрошаек власти выяснили, что один из наиболее известных местных нищих стал богатым владельцем недвижимости и бизнеса. При этом он просил милостыню у прохожих на протяжении нескольких лет, сообщает « Царьград » со ссылкой на Oddity Central (OD).

Богатым «нищим» оказался 50-летний Мангилал. Он на протяжении многих лет просил милостыню на оживленном рынке Сарафа.

У мужчины были проблемы со здоровьем — он потерял пальцы и не мог ходить. В результате перемещался на маленькой деревянной платформе с колесами, выглядел беспомощным и вызывал жалость.

Люди стабильно давали Мангилалу деньги. В сутки он зарабатывал тысячи рупий и занимал их местным продавцам под проценты.

В дальнейшем выяснилось, что Мангилал владеет тремя объектами недвижимости. Среди них дом с тремя этажами и квартира, которую выдало государство в рамках соцпрограммы.

Еще Мангилалу принадлежат два авто-рикши, которые он сдает в аренду, есть и своя машина с водителем. Ему «нищий» платит по 130 долларов в месяц. Силовики проверяют, не замешаны ли родственники Мангилала в попрошайничестве.

Мужчина свою вину отрицает, говоря, что не просил денег у прохожих, а просто сидел на рынке. Люди сами жертвовали ему средства.

