сегодня в 01:51

Главу приморского Россельхознадзора задержали по делу о взятке

Руководителя Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрия Здановича задержали во Владивостоке по подозрению в коррупции, сообщает РИА Новости .

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

По словам источника, в отношении чиновника проводятся следственные действия. Кроме того, в здании ведомства прошли обыски.

«…с ним проводятся следственные действия. В управлении Россельхознадзора в Приморье прошли обыски», — сообщил источник.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу замначальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ Игоря Сосунова.

