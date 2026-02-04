Главу приморского Россельхознадзора задержали по делу о взятке
Руководителя Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрия Здановича задержали во Владивостоке по подозрению в коррупции, сообщает РИА Новости.
Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
По словам источника, в отношении чиновника проводятся следственные действия. Кроме того, в здании ведомства прошли обыски.
«…с ним проводятся следственные действия. В управлении Россельхознадзора в Приморье прошли обыски», — сообщил источник.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу замначальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ Игоря Сосунова.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.