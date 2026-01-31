Замначальника ВНИИ ГОЧС МЧС Сосунова заключили под стражу в Москве

Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу замначальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ Игоря Сосунова. Его обвиняют в получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Главу Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС Николая Посохова отправили под домашний арест. Оба фигуранта обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (статья 290 Уголовного кодекса России).

В пресс-службе ВНИИ ГОЧС до этого рассказывали, что их сотрудниками было создано быстро строящееся защитное сооружение. Оно может обезопасить от факторов детонации, обломков, радиации и отравляющих веществ.

Работу над «Кубом» закончили в 2020 году. В убежище есть технический блок и блок для временного размещения 54 человек. Среди них могут быть и пострадавшие. Максимальная вместительность составляет 200 человек.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.