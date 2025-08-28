Главред RT Симоньян поддержала центр спецподготовки «Витязь» в Балашихе

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян поддержала центр специальной подготовки «Витязь», действующий на базе областного пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе. Особое внимание российская журналистка уделила запуску курса для операторов БПЛА, сообщает пресс-служба администрации Балашихи.

Подготовка специалистов по беспилотным летательным аппаратам занимает месяц. Обучение проходит в небольших группах от 10 до 15 человек. Среди инструкторов числятся бывшие бойцы спецподразделений, благодаря чему на занятиях большое внимание уделяется практике.

«Это то, что бойцы сами просили, и очень хорошо, что их услышали. Работайте, братья», — прокомментировала в своих социальных сетях Маргарита Симоньян.

Первый в России единый пункт отбора граждан на военную службу по контракту центра спецподготовки «Витязь» начал работу в Балашихе в 2023 году. Здесь объединены все этапы оформления контракта с министерством обороны: прохождение медицинской комиссии, получение юридической консультации, открытие банковского счета и информирование о мерах социальной поддержки военнослужащих и их семей.

Бойцы, заключившие контракт на военную службу, могут рассчитывать на комплекс мер социальной поддержки. Узнать подробнее можно на сайте контрактмо.рф или по телефонам: 8 (498) 732-80-47; 8 (919) 446-64-02 (WhatsApp, Telegram); 8 (905) 775-40-30; 8 (905) 775-40-90.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.

В Московской области продолжается набор на контрактную службу. Вся информация опубликована на сайте: контрактмо.рф.