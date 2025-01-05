Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рискует потерять деньги на красной икре

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак инвестировал деньги в красную икру, однако рискует потерять часть сбережений в связи с попытками форели сбежать из питомника на Ладожском озере, сообщает Mash .

Сергей Богданович вложился в готовый бизнес «Проект Р3» опытного рыболовного партнера. У компании богатый опыт работы с другими форелевыми хозяйствами. Именно в этот бизнес вкладывался главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов, однако в конце прошлого года «Супер Стас» удачно вывел деньги и продал свою долю.

При этом Семак рискует потерять свои деньги, так как с приходом тепла форель может сбежать из питомника в Ладожское озеро, где ее поджидают рыбаки.

Подобная ситуация уже произошла на озере Меглино в Новгородской области. Общий ущерб заводчиком составил почти 100 млн рублей.