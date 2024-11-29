Главный судебный пристав РФ вручил Кадырову медаль «За вклад в развитие ФССП»

Кадыров в ответ одарил ему памятную картину.

По его словам, они во время встречи обсудили деятельность УФССП по Чечне и участие региона в спецоперации.

Ранее Кадыров поручил всем чеченским командирам в зоне СВО не брать пленных военнослужащих ВСУ на фоне атаки по территории Российского университета спецназа в Гудермесе.