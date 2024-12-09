Главный каток открылся в Чехове

Торжественное открытие главного катка в городском округе Чехов собрало более трехсот жителей округа на Советской площади. В программе мероприятия зрителей ждали яркие выступления фигуристок из спортивной школы «Витязь» им. В. И. Васильева», а также захватывающее фаер-шоу от театра огненных легенд «Саламандра». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юные хоккеисты получили специальные карточки, символизирующие их спортивные достижения. После официальной части все желающие смогли насладиться катанием на свежем льду.

Каток работает ежедневно: по будням с 13:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни с 11:00 до 22:00.

Вход свободный для обладателей собственных коньков. Стоимость проката коньков составляет 200 рублей для детей — до 33 размера и 300 рублей для взрослых.

Регистрация на сеанс осуществляется по QR-коду за 24 часа через портал «Добродел», а также на катке в течение 20 минут после начала сеанса.

Максимальное количество посетителей на сеанс — 75 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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