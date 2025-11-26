Главный бывший экономист колхоза «Бородино» отмечает 80-летие
Депутат Совета депутатов Можайского муниципального округа, председатель местного Совета ветеранов Нина Истратова 24 ноября посетила и поздравила с 80-летним юбилеем замечательного человека — Галину Николаевну Кравченко, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Галина Николаевна — настоящий труженик, чья жизнь неразрывно связана с нашей можайской землей. Ее общий трудовой стаж в Можайском округе составляет около 40 лет, и более 30 из них она добросовестно и с полной отдачей проработала главным экономистом в колхозе «Бородино», внеся значительный вклад в развитие сельского хозяйства.
У юбилярши — большая, дружная семья. Галина Николаевна вырастила двоих сыновей, которые подарили ей четверых внуков. Дети и внуки окружают ее заботой и любовью, регулярно приезжают, ухаживают за ней и, конечно, поздравляют со всеми праздниками.
«Дорогая Галина Николаевна, примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и благополучия!», — поздравила женщину депутат Совета депутатов Можайского муниципального округа Нина Истратова.