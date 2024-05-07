Главный агроном РФ Ганичкина: нынешняя погода благоприятствует огородникам

В Московском регионе отмечались заморозки прошлой ночью, также прошел снег.

«Конечно, некоторые садоводы и огородники посеяли 1 мая, в том числе и я, все зеленые культуры. Например, сельдерей, петрушку, салаты, горох, морковь и свеклу. Все то, что в землю посеяли, я накрыла нетканым белым материалом. Такая погода даже благоприятствует. Они там в земле не прорастают, набухают, и как только будут теплые дни, всходы будут быстрее», — сказала Ганичкина.

Она пояснила, что при поливке растения покрываются небольшим слоем льда, тогда они всегда сохраняются.

Специалист напомнила, что у остальных культур, например, малины, земляники этап цветения еще впереди.

«У нас еще может в начале декады быть такая погода, но всегда все получают хороший урожай. Если огородники, садоводы внимательны и следят за прогнозом, то это не помешает им. Некоторые огородники в теплице высаживают теплолюбивые культуры, в частности, огурцы, помидоры, баклажаны. Конечно, если они не накрыты, то вряд ли они там уже сохранились — нет никакого отопления», — добавила агроном.

Ганичкина подчеркнула, что самое главное в теплице — полить землю теплой водой примерно 40 градусов, а если естьживые растения, то каждое укрыть материалом.

«Обязательно почва должна быть сырая. Если почва сухая, то даже накрытые растения могут замерзнуть. Когда мы почву поливаем, идет испарение. И вот влажный воздух плотный, он и спасает растения. Все думают, что нельзя поливать, но это не так. Такой тепличный, влажный, теплый воздух спасет даже при минус 3, 4, 5 градусах», — заключила эксперт.