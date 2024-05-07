Снег и заморозки зафиксировали в Московском регионе

Прошедшей ночью и утром в Подмосковье и столице выпал снег, температура местами опускалась ниже 0 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В результате ультраполярного вторжения в тылу циклона выпадение снега отмечают все столичные метеостанции — ВДНХ, МГУ, Тушино и Балчуг», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

По его словам, в Московской области снег наблюдается в Истре, Домодедове, Шереметьеве, Павловском Посаде, Черустях, Волоколамске и других метеостанциях.

Тишковец добавил, что в Москве на ВДНХ в 6 часов утра температура воздуха была плюс 0,1 градуса, в Тушине отмечались заморозки до минус 0,2. В Подмосковье ниже 0 градусов опускалась температура в Долгопрудном (минус 0,4), Павловском Посаде и Лобне (минус 0,3), Электроуглях, Электростали и Волоколамске (минус 0,1),

Как рассказал специалист, сейчас в регионе пасмурно, наблюдаются кучево-дождевые облака, идет ливневый снег с ухудшением видимости до 2,3 км. Также повышенная влажность — 92%. А атмосферное давление, наоборот, пониженное, оно составляет 742,2 мм рт. ст.