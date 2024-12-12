Главную новогоднюю елку страны привезли в Кремль

Отмечается, что автопоезд с елью заехал на территорию Кремля через Спасские ворота.

Главную елку страны спилили 9 декабря в Бородинском лесничестве, а сегодня на автопоезде Деда Мороза она поехала на Соборную площадь Московского Кремля, где ее украсят и она простоит до Крещения, 19 января.

В Бородинском лесничестве, нашли подходящую под все требования ель: высота красавицы должна быть не менее 25 метров и возраст — не старше 120 лет.