Главную новогоднюю елку страны привезли в Кремль
Главную новогоднюю елку России, которую установят на Соборной площади, привезли в Кремль, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что автопоезд с елью заехал на территорию Кремля через Спасские ворота.
Главную елку страны спилили 9 декабря в Бородинском лесничестве, а сегодня на автопоезде Деда Мороза она поехала на Соборную площадь Московского Кремля, где ее украсят и она простоит до Крещения, 19 января.
В Бородинском лесничестве, нашли подходящую под все требования ель: высота красавицы должна быть не менее 25 метров и возраст — не старше 120 лет.