Главную новогоднюю елку России из Рузского округа доставили в Кремль

Главную новогоднюю елку страны высотой 26 метров, найденную в Рузском округе, отправили в Москву для установки на Соборной площади Кремля, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики региона.

В этом году главную новогоднюю елку России нашли в Рузском городском округе. Дереву 100 лет, его ствол достигает 64 сантиметров в диаметре, а размах нижних ветвей — 11 метров. Елку везет в Москву автопоезд, за рулем которого находится Дед Мороз. Он отметил, что транспортировка проходит аккуратно и с соблюдением всех правил дорожного движения.

Проводы елки прошли с размахом. В торжественном мероприятии участвовали местные танцевальные и вокальные коллективы, для гостей провели театрализованные постановки и мастер-классы по изготовлению елочных игрушек и игре на ложках. Детей развлекали ростовые куклы, а со сцены звучали новогодние и народные песни. Местная жительница Евгения Килюшик рассказала, что пришла на праздник с дочерью и осталась в восторге от атмосферы и мастер-классов.

С 2007 года главную елку для Кремля выбирают только в Подмосковье. Рузский округ стал ее родиной уже во второй раз — впервые елку отсюда отправили в 2014 году. В этом году специальная комиссия выбрала дерево из 24 претендентов по таким параметрам, как возраст, высота, ровный ствол и пушистые ветви.

Сегодня ночью елку провезут через Спасские ворота Кремля, установят на Соборной площади и украсят. После праздников дерево получит вторую жизнь: семена из шишек посеют по всей стране, а из ствола и ветвей изготовят сувениры. Ветки и хвоя также будут использованы для подкормки животных в зоопарках.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.