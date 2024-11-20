Главную новогоднюю ель в Кемерове начали украшать шарами

На площади Советов в Кемерове начали работы по декорированию главной новогодней ели. Этим событием поделились очевидцы, сообщает Сiбдепо .

На предоставленных кадрах запечатлено, как главный атрибут праздника украшают шарами синего, красного и белого цветов.

Пресс-служба мэрии города проинформировала — после завершения сборки специалисты проведут тестирование светодинамической подсветки.

Елка обошлась в 18 миллионов рублей. Рядом уже установлена хоккейная площадка.

Ранее мэр Кемерова показал жителям кадры работы дорожных служб по очистке от снега. Дмитрий Анисимов также обратился к жителям с просьбой не оставлять на ночь автомобили вдоль дорог, в том числе в парковочных карманах, чтобы не создавать помехи для очистки проезжей части.