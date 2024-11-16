Мэр Кемерова показал жителям кадры работы дорожных служб по очистке от снега

Ночью дорожники Кемерова столкнулись с трудностью уборки снега из-за припаркованных вдоль дорог машин. Мэр города Дмитрий Анисимов обратился к автомобилистам с просьбой не оставлять свой транспорт вблизи проезжей части, чтобы не создавать помеху для ее очистки, пишет Сiбдепо .

«Большая просьба, уважаемые кемеровчане: не оставляйте на ночь вдоль дорог, в том числе в парковочных карманах, свои авто», — попросил Анисимов.

Градоначальник также опубликовал фото уборки ночных кемеровских улиц. Анисимов отметил, что именно в темное время суток дорожники задействуют максимальное количество спецтехники, чтобы привести проезжую часть в порядок.

Очищать дороги от снега после обильных осадков проще всего ночью, так как сокращается автомобильный поток и коммунальщики могут работать быстрее и почти беспрепятственно.