Актриса Наталья Андрейченко: «Вернулась в Москву, потому что обязана быть здесь»

Советская и российская актриса Наталья Андрейченко в интервью телеканалу «Москва 24» рассказала, по какой причине решила вернуться из Мексики на Родину.

«Вот сейчас, в это самое сложное время для страны, для Родины, и вот именно в это время я, собственно, и приехала, потому что я обязана быть здесь», — заявила 68-летняя звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания!».

Она подчеркнула, что приехала в Москву по «зову сердца» и дорабатывать свою книгу, которая, по слова актрисы, готова.

Кроме того, Андрейченко выразила уверенность, что по ее книге «Откровение», выход которой приурочен к 40-летнему юбилею фильма «Мэри Поппинс, до свидания», снимут фильм.

Секс-символ СССР добавила, что 23 октября на Таганке состоится ее первый творческий вечер, который перерастет в турне по российским городам. Творческий вечер будет сделан на основе новой книги.