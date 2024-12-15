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Главная елка РФ в Кремле — вторая по высоте среди конкурентов в столицах ЕС

Главная елка России, которая стоит на Соборной площади в Кремле, заняла второе место в рейтинге по высоте среди натуральных деревьев, которыми в предновогоднее время украшены столицы государств G20 и Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

Высота российской елки — 30 метров. Ее обходит только дерево, установленное в столице Австрии, Вене. Его высота составляет 34 м.

На третьем месте среди столиц, установивших самую большую елку, итальянский Рим — 29 метров. На четвертом — польская Варшава с результатом 27 м. На пятом британский Лондон — 25 метров. На шестом американский Вашингтон — 24 м.

На седьмом немецкий Берлин с результатом 23 метра. На восьмом чешская Прага — 22 м. На девятом словенская Любляна — 21 метр. На 10 — венгерский Будапешт с результатом 20 м.

Ранее сообщалось, что главная новогодняя елка России 2024 года росла в Можайском городском округе Подмосковья. Она стала третьим деревом, выращенным там.