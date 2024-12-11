Из подмосковного Можайска в Кремль отправили главную новогоднюю елку страны

Дед Мороз за рулем 30-метрового фургона повез главную новогоднюю елку страны в Кремль. На Соборную площадь праздничное дерево прибудет в полночь, сообщает пресс-служба губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области.

Перед отправкой главной новогодней елки России из Подмоковья Снегурочка зачитала подорожную грамоту. По прибытию на Соборную площадь, елку провезут через Спасские ворота Кремля, после чего дерево установят и начнут украшать игрушками, гирляндами и различными подвесками.

«Будем ехать аккуратно, со скоростью не более 60 км/час, внимательно соблюдать дистанцию. Вес трейлера — 7 тонн, так что надо быть очень осторожным. Елку готовили два дня — каждую веточку притягивали веревкой к стволу, чтобы ни одна не сломалась. Все тщательно закрепили, так что можно отправляться в путь», — рассказал Дед Мороз.

Отправку главной новогодней елки в Москву сопроводили традиционным праздничным мероприятием. Юные артисты из «Непосед» и «Грильяжа» радовали зрителей своими талантами, а народные мелодии «Калинушки» и «Рос» создавали особое настроение. Вероника Ландышева порадовала гостей своим вокалом. Дети с удовольствием участвовали в творческих занятиях и развлекательной программе с аниматорами. Театральное действо и огромные куклы-персонажи превратили площадку в настоящую волшебную сказку. Все это великолепие предварило главное событие — отправку лесной красавицы.

Девятиклассница из Можайска Дарья Сайко впервые посетила подобный праздник. Она осталась довольна угощениями полевой кухни, программой мероприятия и созданным настроением.

В минувший понедельник состоялась заготовка новогодней красавицы, которой предстоит стать символом праздника в масштабах всей страны. Десятилетие назад работники леса обнаружили это исключительное дерево и с тех пор обеспечивали ему особый уход. Транспортная доступность ели стала дополнительным преимуществом при ее выборе. Девяностолетнее хвойное дерево поражает своими масштабами: тридцатиметровая высота, восьмиметровый охват нижних ветвей и ствол шестидесяти сантиметров в диаметре. Безупречное состояние кроны, отсутствие поврежденных веток и идеальная геометрия силуэта в форме пирамиды делают эту ель поистине образцовой.

«Это уже 3-я ель из Можайского округа, которая отправилась на Соборную площадь. Она самая красивая и достойная. Пусть доставит детишкам огромное удовольствие в новогодние праздники, пусть порадует всю страну», — сказал директор Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» — лесничий Махач Ширинов.

Главная новогодняя ель страны обретает новое предназначение после завершения праздничных торжеств. Ее древесина превращается в различные полезные изделия — от часов до скворечников, а также спортивный инвентарь вроде клюшек для хоккея. Даже хвоя находит применение — она служит кормом для обитателей зоологических садов. Особое внимание уделяется семенам дерева: их бережно сохраняют в специальных экологичных контейнерах для последующего использования в образовательных целях на уроках экологии по всей России.

История кремлевской ели насчитывает уже более четверти века — впервые живое дерево установили здесь в 1996 году. С 2007 года ель выбирают только в лесах Московской области. Примечательно, что дважды, в 2009 и 2019 годах, главное новогоднее дерево страны было привезено из Можайского округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.