Главгосстройнадзор Подмосковья призвал строителей усилить меры безопасности из-за снегопадов

сегодня в 17:29

Главное управление государственного строительного надзора Московской области рекомендовало строителям региона соблюдать повышенные меры безопасности в связи с ожидаемыми метелями и сильным снегопадом, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Главгосстройнадзор Подмосковья предупредил строительные организации о необходимости усилить меры безопасности на объектах из-за прогноза Гидрометцентра о сильных снегопадах и порывах ветра до 15 м/с.

Ведомство рекомендовало выполнять резку арматуры, сварку, раскрой материалов, сборку опалубки и приготовление растворов только внутри отапливаемых помещений или на закрытых этажах зданий. В период непогоды строителям советуют сосредоточиться на внутренних работах: штукатурке, стяжке, шпаклевке, малярных работах, укладке плитки, монтаже инженерных систем и внутренних конструкций.

Особое внимание необходимо уделить уборке снега с дорог, рабочих зон, эвакуационных путей и мест складирования материалов до накопления критической массы, а также очистке конструкций, обслуживанию техники и контролю крепления временных ограждений, лесов и рекламных щитов.

При порывах ветра 10-15 м/с рекомендуется временно приостановить работы на высоте, монтаж и демонтаж строительных конструкций, работы на наружных лесах, кровельные работы, установку окон и витражей, крановые работы, а также работы с временными конструкциями и легкими материалами.

Главгосстройнадзор напомнил, что нарушение обязательных требований в строительстве может привести к штрафу до 300 тысяч рублей для юридических лиц согласно статье 94 КоАП РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.