Главгосстройнадзор Подмосковья напомнил о правилах пожарной безопасности на стройках

Главное управление государственного строительного надзора Московской области напомнило о мерах пожарной безопасности на строительных площадках в зимний период, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Главгосстройнадзор Московской области призвал соблюдать правила пожарной безопасности на стройплощадках в зимнее время. Особое внимание необходимо уделять регулярному инструктажу строителей и охранников, а также разъяснению требований всему персоналу.

На строительных объектах запрещено сушить одежду на обогревателях, использовать электронагревательные приборы без тепловой защиты, ставить машины на крышки колодцев пожарных гидрантов, курить в неположенных местах, сжигать мусор и проживать в бытовках.

Для предотвращения пожаров необходимо проверять временные электросети и исправность электрооборудования, обеспечивать доступ к воде для тушения, следить за наличием огнетушителей и другого пожарного инвентаря. Важно поддерживать свободный проезд к объектам, хранить горючие материалы на расстоянии не менее 24 метров от строящихся зданий и регулярно вывозить мусор.

Соблюдение этих правил поможет обеспечить безопасность на строительных площадках в зимний период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.