Главгосстройнадзор Подмосковья напомнил, чем грозит нарушение ограждения стройки

В Главгосстройнадзоре Подмосковья напомнили, что до 300 тыс. рублей штрафа может заплатить застройщик за нарушение требований проекта к ограждению строящегося объекта. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий инспекторы Главгосстройнадзора всегда проверяют целостность и высоту ограждений стройобъектов, отсутствие травмоопасных элементов, организацию контроля доступа на стройплощадку, наличие ворот и козырька безопасности над пешеходной зоной, содержание прилегающей и внутренней территории, расположение основных и пожарных въездов, установку предупреждающих дорожных знаков.

Строительная площадка должна быть огорожена до начала работ. Для установки забора лучше использовать сплошной материал, например, профлист, который защитит прохожих от пыли и шума. Если строительство ведется непосредственно у дороги или в месте, где могут проходить люди, а также если на стройке ведутся работы ближе чем в 2 м от забора и на большой высоте, необходимо выполнить пешеходную галерею с защитным козырьком.

Причем, строители должны позаботиться и о размещении предупредительных надписей «Опасная зона», «Проход запрещен» и т. д. А также обеспечить освещение на площадке в темное время суток.

В случае обнаружения нарушений ограждения строительной площадки, жители могут обратиться в ведомство через портал «Добродел» — у застройщика будет 48 часов на устранение нарушения, в противном случае, виновникам грозит штраф в размере от 20 до 30 тыс. рублей должностному лицу, и от 100 до 300 тыс. рублей — юридическому лицу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.