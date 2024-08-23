Глава Звездного городка Баришевский рассказал о модернизации соцобъектов в ЗАТО

Глава городского округа Звездный городок Евгений Баришевский рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьеву о восстановлении социальных объектов и благоустройстве в ЗАТО, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Школы и детские сады

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В округе работает одно образовательное учреждение — СОШ им. В. М. Комарова, где ребята углубленно изучают английский язык. На его территории действуют детский сад «Ласточка» на 244 воспитанника, школа (956 учащихся) и музыкальная школа (170 учеников). Дошкольное учреждение отремонтировали в прошлом году, в этом году — школу, а также провели ремонт кровли в музыкальном образовательном учреждении.

В СОШ установлено современное оборудование, интерактивные доски, а также функционирует лаборатория в кабинете физики и химии. Здесь реализуют федеральные и региональные проекты. Например, «Профессионалы», «Школа Минпросвещения», «Подмосковный Preschool». В скором времени начнется реализация проекта «Точка роста». В школе и в садике в начале года появятся бассейны.

Первое озеро, «Галактика» и Дом космонавтов

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В небольшом городском округе живут 7,6 тыс. жителей. Тема благоустройства также играет важную роль. В 2023 году в порядок привели территорию Первого озера, названного в честь первого отряда космонавтов.

«Мы провели благоустройство, у нас там даже появился фонтан на воде. Кроме того, мы привели в порядок территорию возле спортивного центра „Галактика“. Установили новую хоккейную коробку», — добавил Баришевский.

Также в «Галактике» появилась баскетбольная площадка, раздевалки, парковка, где можно зарядить электромобили. В скором времени здесь создадут площадки для волейбола, пинг-понга, тенниса, петанки, сдачи норм ГТО. Также на территории появится зона барбекю.

Знаковое место для жителей — Дом космонавтов. Долгожданный капремонт здесь пройдет в 2025–2026 гг. В этом году в здании открыли шахматный клуб имени Сергея Корякина.

Помощь Курской области и участникам СВО

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Баришевский рассказал об организации помощи жителям пострадавшего от обстрелов ВСУ региона. Также поддержку оказывают участникам спецоперации и их семьям.

«С первых дней у нас работает группа помощи семьям участников СВО. Мы уже доставили 87 тонн груза: медицинские средства, тактические вещи, маскировочные сети, окопные свечи, сухие души, „броня“, оптические приборы, рации, горюче-смазочные материалы, продукты, бытовые приборы и многое другое. А не так давно, как и вся страна, стали собирать гуманитарную помощь для Курской области», — сказал глава округа.

Воробьев напомнил, что 8 сентября состоятся выборы в местный Совет депутатов. На протяжении трех дней жители будут голосовать, поэтому важно обеспечить легитимный и прозрачный процесс. Горожане должны иметь возможность отдать свой голос не только очно, но и с помощью ДЭГ.