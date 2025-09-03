Глава Жуковского вручил ключи от квартиры ребенку-сироте
Фото - © Администрация г.о Жуковский
Глава городского округа Жуковский Андроник Пак торжественно вручил ключи от квартиры молодому человеку — Никите Лепину, который остался без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
С 7 лет Никита Лепин воспитывается в благотворительном фонде «Русская береза». Никита активно участвует в жизни приемной семьи и помогает приемным родителям заботиться о других детях.
В настоящее время молодой человек успешно работает в сфере управления на складах маркетплейсов и планирует продолжить получать образование в дистанционном формате.
«Поздравляю Никиту с этим важным событием в его жизни. Желаю ему реализации всех его планов и счастливой жизни в новой квартире», — пожелал глава городского округа Жуковский Андроник Пак.
В данной квартире выполнен ремонт, она оборудована необходимой сантехникой, плитой и готова к проживанию.
Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.
«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.