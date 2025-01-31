Глава Свердловского комитета Золотницкая высказалась о запрете песни «Сигма бой»

Она указала на то, что современные медиа способствуют формированию у них искаженного представления о том, что значит быть привлекательным. Золотницкая отметила, что минимум в одежде и провокационные жесты становятся нормой, что искушает детей принимать такой способ самовыражения за стандарт.

Золотницкая предостерегла родителей от того, чтобы позволять детям выкладывать в соцсети видео в легких нарядах, так как получение внимания может привести к негативным последствиям. Она упомянула, что подобные действия могут вызвать обсуждение со стороны взрослых, которое далеко от безобидного. Восприятие детских образов в откровенной обстановке может представлять опасность, так как это уже выход за рамки простой игры или творчества.

По ее мнению, запрет конкретной песни не решает проблемы комплексно. Она призвала к более глубокому анализу ситуации и необходимости в защите детей.

«Я вот не очень понимаю, мы тут за то, чтобы продавалось хорошо, за то, чтобы быть модными, в тренде или все-таки сохранить ребенка, его психическое здоровье и сексуальную неприкосновенность? Уважаемые депутаты, услышьте нас, подумайте над механизмом, который позволит нам все-таки уберечь детей», — добавила эксперт.

Золотницкая выразила сомнение в целесообразности возвращения оценок за поведение в школы, подчеркнув, что критерии для таких оценок могут оказаться субъективными и создаваться на основании предвзятости. Она отметила, что многие шалости, присущие каждому ребенку, не должны влиять на его дальнейшую судьбу и возможности.