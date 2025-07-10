Глава Ступина провел личный прием граждан

Руководитель муниципалитета Ступина Сергей Мужальских, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» встретился с участником СВО Юрием и его супругой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы встречаемся с участниками СВО, которые приходят в отпуск. Обсуждаем необходимую помощь, помогаем в решении проблемных вопросов. Участники спецоперации — наши герои. Главная задача — поддерживать, окружать вниманием и заботой наших защитников и их семьи. Сегодня за помощью обратился Юрий», — сказал Мужальских.

Семья обратилась к главе округа с просьбой о помощи в восстановлении дома и электроснабжения. Второй этаж жилого строения пострадал при пожаре и нуждается в ремонте. Также из-за пожара ресурсоснабжающая организация прекратила подачу электроэнергии.

Обратившимся дана консультация. Профильные заместители окажут помощь в решении вопросов.

Глава округа вручил Юрию памятный подарок — часы с символикой округа и альманах «Воинская доблесть», рассказывающий о подвигах ступинцев в годы Великой Отечественной войны и спецоперации.

Участники встречи обсудили ход специальной военной операции. Руководитель муниципалитета рассказал герою о деятельности местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Юрий вместе с сыном служит военным врачом, защищая интересы Родины на передовой. Два года назад герой прошел курсы санинструкторов и отправился служить по контракту. Награжден медалью «За спасение погибавших» и представлен к ордену Мужества.

Юрий написал заявление о вступлении в местное отделение Ассоциации ветеранов СВО. После демобилизации военный врач планирует заняться тепличным хозяйством, патриотической работой с молодежью.

Сегодня порядка 800 ступинцев несут службу в зоне проведения СВО.

Волонтерский штаб по оказанию помощи участникам СВО и их близким работает по адресу: г. Ступино, ул. Пушкина 101, тел.: 8 (49-66) 47-68-22.

По вопросам о службе по контракту можно обратиться в военный комиссариат по адресу: г. Ступино, ул. Фрунзе 30. По телефонам: +7 (49-66) 42-14-68, +7 (49-66) 42-01-54, +7 (916) 333-26-16.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.