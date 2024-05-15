Глава Ступина Мужальских вручил 19 юным жителям округа паспорта гражданина РФ

сегодня в 12:15

19 юным жителям округа Ступино в торжественной обстановке вручили паспорта гражданина РФ. Свой главный документ ребята получили из рук главы округа Сергея Мужальских, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Сегодня знаменательный день в вашей жизни — получение паспорта гражданина России. При поддержке губернатора наш округ динамично развивается. Мы строим и открываем современные предприятия с достойной заработной платой, школы, сады, капитально ремонтируем объекты здравоохранения, спорта, культуры, развиваем дорожную инфраструктуру. Желаю вам определиться с будущей профессией, получить хорошее образование и работать в нашем муниципалитете», — сказал Мужальских.

Глава округа напомнил ребятам о том, что Ступино носит высокое почетное звание «Город трудовой доблести». В Подмосковье таких городов всего три — Коломна, Ступино и Подольск.

«Это заслуга наших уважаемых ветеранов, тружеников тыла и жителей старшего поколения, совершивших трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны. Недавно мы отметили День Победы — самый главный праздник в нашей стране. К сожалению, с каждым днем наших ветеранов становится все меньше. Наша с вами задача — окружить вниманием и заботой наших героев, гордиться ими», — отметил Мужальских.

Руководитель муниципалитета также рассказал о героях нашего времени — ступинцах, защищающих интересы России в зоне проведения СВО.

Вместе с паспортом глава округа вручил девушкам и юношам поздравление от губернатора, обложку для документа и сувениры.

Церемония завершилась общей фотографией.

Для участия в мероприятии подросткам необходимо подать заявление в МФЦ.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.