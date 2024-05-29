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Глава Ступина Мужальских вручил 16 юным жителям округа паспорта гражданина РФ

Общество

Накануне глава округа Ступино Сергей Мужальских вручил паспорт гражданина РФ 16 юным жителям муниципалитета. Глава округа также вручил девушкам и юношам поздравление от губернатора региона и сувениры, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Дорогие ребята! В вашей жизни наступает новый этап. Совсем скоро вам предстоит выбрать учебное заведение, получить образование, освоить профессию и работать на благо нашего муниципалитета. Мы делаем все, чтобы в округе жилось комфортно: создаем рабочие места с достойной зарплатой, развиваем инфраструктуру. Желаю ставить перед собой цели и уверенно идти к их достижению», — сказал Мужальских.

Для участия в торжественном мероприятии вручения паспортов подросткам необходимо подать заявление в МФЦ.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.