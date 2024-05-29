Глава Ступина Мужальских вручил 16 юным жителям округа паспорта гражданина РФ

Накануне глава округа Ступино Сергей Мужальских вручил паспорт гражданина РФ 16 юным жителям муниципалитета. Глава округа также вручил девушкам и юношам поздравление от губернатора региона и сувениры, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Дорогие ребята! В вашей жизни наступает новый этап. Совсем скоро вам предстоит выбрать учебное заведение, получить образование, освоить профессию и работать на благо нашего муниципалитета. Мы делаем все, чтобы в округе жилось комфортно: создаем рабочие места с достойной зарплатой, развиваем инфраструктуру. Желаю ставить перед собой цели и уверенно идти к их достижению», — сказал Мужальских.



Для участия в торжественном мероприятии вручения паспортов подросткам необходимо подать заявление в МФЦ.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.