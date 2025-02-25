Глава Ступина Мужальских отчитался об итогах работы муниципалитета за 2024 год

Руководитель округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских проинформировал ступинцев о результатах деятельности во всех сферах жизни муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие состоялось в ступинском Дворце культуры. Во встрече приняли участие представители депутатского корпуса, общественной палаты округа, трудовых коллективов учреждений социальной сферы, бизнес-сообщества, местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, участники спецоперации, волонтеры, старосты сельских населенных пунктов, молодогвардейцы.

«Приоритетные направления в нашей работе — поддержка участников спецоперации и их семей, рост качества жизни жителей округа, реализация президентских и губернаторских проектов», — сказал Мужальских.

Свыше 700 ступинцев отстаивают интересы России в зоне СВО. Продолжает работу волонтерский штаб. Более 50 тонн гуманитарного груза отправили ступинцы нашим героям в 2024 году, свыше 2 тонн — с начала года.

Глава округа рассказал о мерах, направленных на качественные изменения в отрасли здравоохранения.

«Продолжаем капитальный ремонт инфекционного корпуса в Ступино, поликлиник в поселках Малино и Михнево, строительство подстанции скорой медицинской помощи в Михнево. Завершить работы планируем в этом году. После ремонта прием жителей ведет амбулатория в селе Татариново. В текущем году также отремонтируем офис общей врачебной практики в Ступино на улице Пушкина», — отметил Сергей Мужальских.

В ступинскую больницу приобретено более 100 единиц медтехники, в том числе высокотехнологичного диагностического оборудования.

Для привлечения специалистов в сферу здравоохранения действуют программы «Земля врачам», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга», компенсация аренды жилья и социальная ипотека. 113 врачей получили участки в поселке медиков в Ступино и Тростниках.

Сергей Мужальских также рассказал о модернизации объектов ЖКХ, строительстве и ремонте дорог, развитии социальной инфраструктуры и формировании комфортной городской среды.

«В прошлом году благоустроены бульвар Победы, скверы у Нового рынка и Дома культуры „Металлург“, пешеходная зона вдоль улицы Андропова, территория перед новой школой в Ступино и сквер в Верзилово. По инициативному бюджетированию благоустроен сквер в Усадах, установлено освещение в сквере села Семеновское», — уточнил руководитель муниципалитета.

По просьбам жителей комплексно благоустроено 5 дворов, модернизировано и установлено 8 игровых и 2 воркаут-площадки в Ступино и сельских населенных пунктах.

Отремонтировано свыше 16 км автомобильных дорог местного значения, устранено более 2,7 тысяч ям. В планах ремонт 50 дорог местного и регионального значения протяженностью 70 км.

Торжественный момент завершил выступление руководителя муниципалитета. Сергей Мужальских вручил благодарственные письма и памятные подарки участникам СВО, прибывшим в отпуск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.