Глава Ставрополья Владимиров: первая учительница была мне как мама

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что часто с одноклассниками вспоминает свою первую учительницу, которая стала им второй мамой, сообщает «Победа26» .

Глава региона вручил медали и грамоты преподавателям в честь Дня учителя. Мероприятие прошло во Дворце детского творчества в Ставрополе.

«Юлию Федоровну мы любили всем классом. Говорят, что учитель — это вторая мама. Тогда она для нас, 40 сорванцов, действительно стала мамой», — с теплом вспомнил Владимиров.

Он подчеркнул, что первая наставница не только учила ребят читать и писать, но и занималась их воспитанием. При этом педагог прощала ученикам маленькие шалости.

Владимиров добавил, что помнит всех своих преподавателей. Учителя вложили в него душу и дали направление для развития.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником и поблагодарил их за непростой, очень ответственный и благородный труд.

