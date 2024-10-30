Глава СПЧ Фадеев: в России нет политических репрессий

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что в России на сегодняшний момент нет политических репрессий, сообщает «Интерфакс» .

По его словам, сейчас в стране складывается непростая ситуация в связи с украинским конфликтом и противостоянием с Западом. Фадеев сказал, что «минимальные ограничения», которые применяются к тем, кто встает на сторону противника, являются не репрессией, а «санитарными мерами».

Также Фадеев рассказал, что СПЧ пока не планирует предлагать амнистию для осужденных по отдельным категориям преступлений. По его словам, «в повестке дня нет такой темы». При этом «гуманизация» данной сферы ведется непрерывно.

«У нас 25 лет назад миллион заключенных был, а сейчас 300 тысяч. Это огромный сдвиг», — сказал Фадеев.

Также он сообщил, что СПЧ продолжает работу по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. В основном работа связана с историческими аспектами.

Ранее глава СПЧ призвал всех мужчин отслужить в армии. По его словам, сейчас в России служит треть или четверть молодых людей.