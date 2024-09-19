Глава Совфеда рассказала актуальный анекдот
Матвиенко рассказала анекдот про пейджер
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко рассказала анекдот про пейджер, видео опубликовал Telegram-канал РБК.
На Евразийском женском форуме Матвиенко рассказала историю про гаджет.
«Увидела новый анекдот. Жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер», — рассказала политик.
Ранее в Ливане массово взорвались пейджеры, содержащие взрывчатые вещества. почти 4,5 тыс. человек были ранены, еще 20 скончались.