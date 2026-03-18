Глава Серпухова участвовал в заседании совета депутатов 17 марта

Заседание Совета депутатов прошло 17 марта в Серпухове при участии главы округа. Депутаты рассмотрели вопросы безопасности и имущественной политики, а также утвердили ряд решений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках блока по безопасности депутаты заслушали отчет начальника УМВД России «Серпуховское» Александра Самохина об итогах работы полиции в 2025 году. Отмечено, что задачи по обеспечению правопорядка выполняются на должном уровне, а по ряду направлений эффективность службы повысилась. Глава округа Алексей Шимко подчеркнул, что чувство защищенности жителей является базовым условием комфортной жизни в муниципалитете.

По имущественным вопросам принято решение о включении в муниципальную собственность новой техники для очистки канализационных сетей, интерактивного оборудования для школ, формы для народных дружинников, а также аварийного здания бывшего общежития в Пущино.

Кроме того, депутаты утвердили трехлетний план приватизации муниципального имущества. В него вошли 24 объекта — нежилые помещения, земельные участки и сооружения. Вовлечение этих объектов в хозяйственный оборот позволит эффективнее использовать их и поддерживать порядок на прилегающих территориях.

В завершение заседания председатель совета депутатов Михаил Шульга поздравил с прошедшими днями рождения первого заместителя главы Руслана Богомолова и депутатов Вячеслава Орехова и Алексея Батогова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.