Глава Серпухова провел личный прием граждан

сегодня в 20:59

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко месте с заместителем серпуховского городского прокурора Виктором Грушевским обсудил с жителями волнующие вопросы. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Первое обращение касалось комплексного развития Протвино, включая вопросы строительства, экологии и транспортной инфраструктуры. Все замечания были приняты в работу.

В адрес администрации поступил запрос о переводе земель в д. Волохово под строительство предприятия. Алексей Шимко дал поручение оказать содействие и проработать организацию логистики для сотрудников.

Также поступил вопрос от жителя по вступлению в наследство. Ему разъяснили, что администрация не обладает соответствующими полномочиями, однако были даны рекомендации по дальнейшим действиям.

«Работа по всем обращениям будет находиться на моем контроле», — сказал Алексей Шимко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.