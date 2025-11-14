Глава Серпухова оценил качество питания в столовой школы № 1

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко, депутаты окружного Совета Николай Пушкин и Федор Чудинов начали свой рабочий день с проверки качества питания в школе № 1. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Гости оценили чистоту пищеблока и соблюдение персоналом санитарных норм. В прошлом году здесь провели ремонт по президентской программе. Теперь здесь стало еще уютнее, светлее и вкуснее.

Ребятам для умственной активности необходимы углеводы, поэтому на завтрак были кукурузные хлопья, бутерброды с сыром и печенье. Для дополнительной пользы школьникам предложили яблоки.

В школе учатся более 830 ребят. Учреждение является опорной площадкой проекта «Математические классы Подмосковья», и сегодня у кадетов и учеников математических классов есть все условия для углубленного изучения предметов.

«Будем дальше следить за стандартами и улучшать инфраструктуру, чтобы каждый ребенок в нашем округе имел все возможности для качественного обучения и развития», — подчеркнул глава округа Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.