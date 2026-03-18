Глава Серпухова обсудил ямочный ремонт и проект «Безопасный регион»

Оперативное совещание по вопросам дорожного ремонта, развития системы «Безопасный регион» и предстоящих мероприятий прошло 17 марта в Серпухове. Участники обсудили устранение ям на дорогах, установку новых камер видеонаблюдения и события ко Дню воссоединения Крыма с Россией, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первой темой стал ямочный ремонт. Протяженность муниципальных дорог в округе составляет 951 км, из них 376 км — с асфальтовым покрытием. На текущей неделе в адресный перечень включены 145 ям на 21 улице.

МБУ «Комбинат благоустройства» применяет три технологии: горячий асфальт — 1000 тонн, литой асфальт — 50 тонн и холодные смеси. Все работы фиксируются в системе СКПДИ. С начала марта зарегистрировано 480 ям, из них 324 уже устранены. До 1 апреля дорожное покрытие планируют привести в нормативное состояние.

Также рассмотрели развитие системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Серпухов сохраняет лидерство по реализации проекта в течение пяти лет. К системе подключено 4874 камеры, из них 2176 — в подъездах многоквартирных домов. Остальные установлены в парках и скверах, у социальных учреждений, торговых центров, на детских и контейнерных площадках.

Глава округа Алексей Шимко отметил, что места установки камер определяют в том числе совместно с жителями. По итогам ежегодных голосований на портале «Добродел» в план включают наиболее проблемные адреса. В 2026 году планируется установить около 300 новых камер. За два месяца с их помощью раскрыто 20 преступлений и выявлено 23 административных правонарушения.

Отдельно обсудили медиаповестку недели. Она посвящена Дню воссоединения Крыма с Россией. 19 марта пройдет патриотический форум «Код — Единство. Технологии сохраняют традиции», а 21 марта в ФОК «Русский медведь» состоится чемпионат России по боевому самбо среди женщин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.