Глава РПЦ предупредил об опасности распространения неоязычества в российской армии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о риске распространения неоязычества среди российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, сообщает РИА Новости .

«Война порождает к жизни деформированные формы духовности. Например, неоязыческие идеи нередко получают почву для развития среди военных, потому что в этих неоязыческих идеях важное место принадлежит, как вы знаете, насилию, силе», — сказал патриарх.

Он подчеркнул, что военнослужащих, далеких от православия, может заинтересовать риторика неоязыческих проповедников.

Предстоятель РПЦ обратился к служителям церкви, находящимся в рядах Вооруженных сил, с просьбой напоминать солдатам о подвигах христианских воинов, которые служили своей стране в армии.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что в условиях развития технологий и потери религиозной веры человечество может «приблизиться к апокалипсису». Глава РПЦ призвал не допустить выход искусственного интеллекта из подчинения человеку.