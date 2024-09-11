Патриарх Кирилл спрогнозировал приближение апокалипсиса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в условиях развития технологий и потери религиозной веры человечество может «приблизиться к апокалипсису», сообщает « Интерфакс ».

По его словам, нарастание технологий искусственного интеллекта (ИИ) совместно с отрывом от укрепления нравственного чувства людей может привести к катастрофическим последствиям. Патриарх Кирилл уверен, что при таком сценарии мир приблизиться к апокалипсису.

«Мы приближаемся к апокалиптическому времени, вот это нужно всем нам осознавать ясно», — отметил патриарх Кирилл.

Он добавил, что единственный выход из этого кризиса — вера в Бога и усиление нравственной составляющей.

Кроме того, патриарх призвал не допустить выход ИИ из подчинения человеку. По его словам, развитие данных технологий до такого состояния, когда ИИ будет воспроизводить другие ИИ, может угрожать всему человечеству.