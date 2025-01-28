Глава Ростова увольняется спустя 2 недели после обещания не увольняться

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Глав администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко увольняется по собственному желанию, сообщает ТАСС со ссылкой на гордуму. Еще две недели назад, 14 января, Логвиненко опровергал информацию о своей отставке.

«Сейчас пока идет заседание гордумы, он остается исполняющим обязанности главы администрации. В ходе заседания будет рассмотрен вопрос об отставке», — заявили в городской думе.

Логвиненко возглавлял ростовскую администрацию с октября 2019 года. В ходе ежегодной пресс-конференции 14 января 2025 года чиновник утверждал, что не намерен подавать в отставку.

Ранее глава подмосковных Химок Дмитрий Волошин подал в отставку после 8 лет работы на посту. Его место займет первый замминистра финансов Московской области Елена Землякова.

