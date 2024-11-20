Глава «Ростелекома»: данные всех россиян есть в Сети

У хакеров в даркнете есть данные на каждого россиянина

Персональные данные каждого россиянина есть в сети Интернет, сообщил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, его слова приводит газета "Известия" .

Заявление топ-менеджер компании сделал на конференции «Безопасность клиента на первом месте».

«Персональные данные всех россиян уже утекли», — сказал Осеевский, комментируя атаки сетевых мошенников.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что около 300 тысяч профессиональных хакеров из не менее чем 27 государств работают на Киев. При этом хакерских атак после ударов по энергосистеме Украины стало гораздо меньше.