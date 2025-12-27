Глава Росстандарта Шалаев: ГОСТы на колбасу обновляют для контроля продукции

«Потребители часто задают вопрос: „А зачем менять ГОСТы? Мы помним, какие были советские колбасные изделия. Зачем актуализировать?“ Но ведь технологии развиваются, и к сожалению, недобросовестные участники рынка тоже не стоят на месте», — отметил Шалаев в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что сейчас у производителей становится все больше возможностей использовать добавки, которых раньше не было. Поэтому необходимы современные методы контроля для выявления таких ингредиентов.

По его словам, работа по обновлению ГОСТов касается в первую очередь совершенствования контроля за продукцией, а также лабораторных испытаний, позволяющих более точно выявлять соответствие колбасных изделий нормам. Сейчас в стране есть несколько десятков действующих стандартов на разные мясные изделия, в том числе на колбасные.

