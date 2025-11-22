Глава Реутова поддержал лидера молодежного актива города

В рамках мероприятия обсуждались ключевые направления общественной деятельности, в том числе развитие патриотического воспитания, событийного и социального волонтерства. В ходе диалога, посвященного помощи приютам для бездомных животных, руководитель местного отделения молодежной организации Софья Шинкарева поделилась своей давней мечтой о домашнем питомце.



Глава города Филипп Науменко решил поддержать молодого лидера и исполнить ее желание, вручив ей щенка по кличке Катюша.



Софье Шинкаревой 18 лет. Она является выпускницей школы, окончившей обучение с медалью, и в настоящее время получает высшее образование. Свое профессиональное будущее она планирует связать с родным городом и деятельностью в сфере молодежной политики. С текущего года Софья возглавляет реутовское отделение одной из ведущих молодежных организаций. Кроме того, она координирует деятельность местного штаба движения «Волонтеры Подмосковья», внося значительный вклад в развитие добровольчества в городе.



В администрации городского округа подчеркивают, что поддержка целеустремленных и активных молодых людей, которые связывают свое будущее с родным городом, является одним из ключевых приоритетов. Именно такие инициативные представители молодежи формируют будущее муниципалитета и способствуют его всестороннему развитию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что трансформация в управлении — важный процесс, который позволяет действовать эффективно, избегая бюрократии и сохраняя конкурентность.



«Я хочу также анонсировать то, что мы ведем большую работу на региональном уровне по трансформации. И региональные, муниципальные трансформационные проекты вшиты в нашу работу. <…> Делаем мы это <…>, чтобы быть конкурентоспособными, чтобы убрать лишнюю волокиту, неудобства, бюрократию избыточную. Все это возможно, когда каждый проект сопровождает министр, тот, кто отвечает за то или иное направление», — отметил Воробьев.