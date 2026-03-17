Глава разведки Польши Стружик заявил о росте пророссийских настроений

сегодня в 17:27

Глава Службы военной разведки Польши генерал Ярослав Стружик заявил о росте пророссийских настроений в стране. По его словам, спецслужбы уже ведут наблюдение за этой тенденцией, сообщает «Царьград» .

В интервью газете Rzeczpospolita Ярослав Стружик рассказал, что в польском обществе увеличивается число людей, поддерживающих Россию и ее позиции.

«Число пророссийских настроений в обществе растет. Это предмет наблюдения, а также оперативной и разведывательной деятельности», — сказал он.

Генерал отметил, что число сторонников таких взглядов может продолжить расти, в том числе в рядах расширяющейся армии. По его данным, около половины из них составляют граждане Украины.

Среди придерживающихся схожих позиций он также назвал белорусов и поляков. Стружик подчеркнул, что спецслужбы считают ситуацию требующей постоянного контроля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.