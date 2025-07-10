Глава Раменского округа проверил благоустройство дворов на ул Дергаевской

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев лично проверил, как идут работы по комплексному благоустройству дворовых территорий на улице Дергаевской в городе Раменское. Он оценил ход работ и качество выполнения, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках комплексного благоустройства дворовых территорий на улице Дергаевская выполняются масштабные работы. Уже завершена укладка нового асфальтобетонного покрытия на проездах и парковках общей площадью 12 652 кв. м. Также установлен новый бортовой и садовый камень, организованы парковочные пространства, выровнен грунт под будущие газоны и проведен посев газонной травы.

До 3 августа подрядная организация Раменское ДРСУ должна установить 21 лавочку и 19 урн, а также обустроить новые контейнерные площадки.

Глава муниципалитета Эдуард Малышев отметил, что подрядчик активно работает, чтобы завершить работы качественно и в установленные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.