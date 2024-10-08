Глава политбюро ХАМАС Синвар возобновил контакты с Катаром

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Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар жив и вышел на связь с Катаром, сообщает RT .

По информации портала Walla, Синвар в последние дни возобновил общение с представителями ХАМАС в Катаре и отправил им сообщения.

Отмечается, что посланиях израильского чиновника не видно смягчения позиции по вопросу переговоров об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников.

Ранее Израиль предлагали главе ХАМАС безопасный выезд из сектора Газа в обмен на их освобождение.

В августе политбюро ХАМАС возглавил один из лидер движения Яхью ас-Синвар.

61-летний Яхья Синвар — глава военного крыла ХАМАС. С 1988 по 2011 годы содержался в тюрьмах Израиля и был освобожден в ходе сделки по обмену пленными. В 2015 году Вашингтон внес Синвара в список «особо разыскиваемых международных террористов».