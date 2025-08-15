Глава Подольска вручил паспорта юным жителям

Несмотря на юный возраст, каждый из ребят уже успел проявить себя. Кто-то добился высоких результатов в спорте, другие радуют успехами в учебе, творчестве или активно занимаются волонтерством.

«День вручения паспорта РФ по праву можно назвать одним из важнейших событий в жизни человека. Это не просто документ, подтверждающий личность, а символ связи с великой историей и будущим нашей страны. Желаю смело мечтать, открывать для себя новое, стремиться к высоким целям и всегда помнить о своих корнях. Пусть ваш путь будет честным, достойным и успешным, а рядом будут люди, готовые поддержать и вдохновить», — сказал Артамонов.

Он отметил, что ребята с этого дня сделали еще один шаг ко взрослой жизни. Теперь несут ответственность за свои поступки, но имеют еще больше возможностей вносить свой вклад в развитие родного округа и России.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.