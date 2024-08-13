Глава Подольска узнал потребности эвакуированных из Курской области

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов посетил лагерь «Мечта», чтобы посмотреть, как устроились гости из Курской области. Здесь разместили почти 100 человек, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Как уже говорил наш губернатор Андрей Воробьев, куряне будут находиться у нас столько, сколько потребуется. С нашей стороны окажем максимальные заботу и поддержку. Без внимания не останется ни один ребенок», — сказал Артамонов.

Многие собирались в спешке и им нужна помощь с вещами, лекарствами, одеждой. Список уже сформировали, в кратчайшие сроки закроют все потребности.

Многодетной маме Галине передали коляску и кроватку. У нее четверо детей, самой маленькой, Варваре, всего пять месяцев. Девочке привезут детское питание, сделают все необходимые по возрасту прививки. Старшая, Анастасия, закончила девятый класс. Власти решат вопрос с дальнейшим обучением как для неё, так и для других школьников.

Сейчас прорабатывают программу досуга для ребят. Подключат к этому педагогов дополнительного образования, учреждений культуры, организуют экскурсии. Если потребуется, привлекут к работе психологов.

Ранее глава региона Андрей Воробьев поблагодарил медиков из Подмосковья, работающих в Курской области. По его словам, все бригады делают это достойно.