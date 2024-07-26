Глава Подольска рассказал главам районов ЛНР о сфере торговли в округе

Выступления в рамках образовательного модуля для глав районов ЛНР продолжил глава Подольска Григорий Артамонов. На примере Подольска, как второй экономики региона, Григорий Игоревич рассказал о реализации полномочий в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а также развития и эффективного функционирования потребительского рынка. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Подробно Артамонов остановился на форматах взаимодействия с бизнес-сообществом и эффективным инструментарием в сфере поддержки и развития предпринимательства. Спикер уделил внимание нормативно-правовой базе, на которую опирается торговая деятельность на территории региона и в Подольске.

«Подольск по итогам 2023 года вошел в топ — лидеров по размещению мобильных торговых объектов и был приглашен для участия в 19-м Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ», которая проходила в технопарке инновационного центра «Сколково». Организатор форума — Минпромторг РФ. Совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия поделились опытом размещения нестационарных торговых объектов в новом формате, посредством предоставления электронных услуг, обсудили преимущества цифровизации и электронной торговли», — отметил Артамонов.

В Подольске заботятся обо всех категориях предпринимателей и обеспечивают меры поддержки не только для опытных бизнесменов, но для новичков. Например, в 2020 году здесь появилось сообщество «Женский бизнес. Подольск». Сначала объединение было призвано поддерживать только молодых мам, которые ведут своё дело. Но запросы на вступление стали поступать и от других женщин-предпринимателей городского округа. Уже через год сообщество насчитывало более 250 активных участниц, причем половина участниц начинали свое дело с нуля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что Московская область всегда с удовольствием сотрудничает со столицей.

«Нам очень приятно всегда быть в партнерстве с Москвой и двигать, развивать направление. Вот, в частности, образование, но мы сотрудничаем, как известно, и во всех других областях, и делаем это с удовольствием», — сказал глава региона.